Brent зросла в ціні вище 32 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до 32,84 долара за барель після укладення ОПЕК+ угоди про скорочення видобутку, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 4,32%.
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При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 23,90 долара за барель, додавши 5,01%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці.
Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.
12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.