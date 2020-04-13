Brent выросла в цене выше 32 долл. за баррель

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 32,84 доллара за баррель после заключения ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.