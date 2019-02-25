Brent впала в ціні нижче 67 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у понеділок зранку впали в ціні до 66,83 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,43%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,07 долара за барель, втративши 0,33%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.