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Brent впала в ціні нижче 67 дол. за барель

Brent впала в ціні нижче 67 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у понеділок зранку впали в ціні до 66,83 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:55, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,43%.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 57,07 долара за барель, втративши 0,33%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

Українські Національні Новини

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