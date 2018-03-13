Brent торгується нижче 65 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку впали в ціні нижче 65 доларів за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:15, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent встановилася на рівні 64,95 долара за барель.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,34 долара за барель, втративши 0,03%.
Нагадаємо, МВФ прогнозує зростання цін на нафту в 2018 році.