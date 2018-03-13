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Актуальне
Brent торгується нижче 65 дол. за барель

Brent торгується нижче 65 дол. за барель

Київ • УНН

 • 13877 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку впали в ціні нижче 65 доларів за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:15, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent встановилася на рівні 64,95 долара за барель.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,34 долара за барель, втративши 0,03%.

Нагадаємо, МВФ прогнозує зростання цін на нафту в 2018 році.

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