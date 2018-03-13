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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 29545 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 44362 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48975 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 99381 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89212 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103323 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Brent торгуется ниже 65 долл. за баррель

Brent торгуется ниже 65 долл. за баррель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром упали в цене ниже 65 долларов за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent установилась на уровне 64,95 доллара за баррель.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,34 доллара за баррель, потеряв 0,03%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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