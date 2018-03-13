Brent торгуется ниже 65 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром упали в цене ниже 65 долларов за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:15, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent установилась на уровне 64,95 доллара за баррель.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,34 доллара за баррель, потеряв 0,03%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.