Brent торгується нижче 63 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у четвер зранку впали в ціні до 62,16 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:09, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,66%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 55,65 долара за барель, втративши 1,92%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.