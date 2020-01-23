Brent торгуется ниже 63 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром упали в цене до 62,16 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:09, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,66%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 55,65 доллара за баррель, потеряв 1,92%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.