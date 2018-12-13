Brent подорожчала до 60,40 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку зросли в ціні до 60,40 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,42%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 51,27 долара за барель, додавши 0,23%.
Додамо, члени ОПЕК і країни, що не входять до картелю, домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року.