Бразильця з "Шахтаря" оголошено кращим футболістом місяця в ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, у номінації кращий футболіст жовтня в УПЛ, переможцем став захисник “Шахтаря”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу змагань.
У голосуванні брали участь вісім гравців: Сергій Гринь (“Арсенал-Київ”), Андрій Борячук (“Маріуполь”), Денис Безбородько (“Десна”), Віктор Циганков (“Динамо”), Ісмаїлі (“Шахтар”), Дмитро Шастал (“Олександрія”), Владислав Кулач (“Ворскла”), Алан Патрик (“Шахтар”).
Перемога із великою різницею дісталася Ісмаїлі — 52 відсотки. Далі йде Циганков (33), і Кулач (10).
Як повідомляв УНН, у попередньому місяці кращим у номінації став Мар’ян Швед.