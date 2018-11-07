Бразильца из "Шахтера" объявили лучшим футболистом месяца в ЧУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, в номинации лучший футболист октября в УПЛ, победителем стал защитник “Шахтера”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
В голосовании принимали участие восемь игроков: Сергей Гринь (“Арсенал-Киев”), Андрей Борячук (“Мариуполь”), Денис Безбородко (“Десна”), Виктор Цыганков (“Динамо”), Исмаили (“Шахтер”), Дмитрий Шастал (“Александрия”), Владислав Кулач (“Ворскла”), Алан Патрик (“Шахтер”).
Победа с большой разницей досталась Исмаили — 52 процента. Далее идет Цыганков (33), и Кулач (10).
Как сообщал УНН, в предыдущем месяце лучшим в номинации стал Марьян Швед.