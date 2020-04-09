Бразильський нападник заявив про бажання залишити стан "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес у коментарі "Esporte Interativo" заявив про бажання завершення виступу у складі донецької команди заради повернення на батьківщину, повідомляє УНН.
"Це правда, що я хочу повернутися в "Сантос". Я сумую за грою в Бразилії", - зізнався Мораес.
Примітно, що Мораес є вихованцем "Сантоса". Він захищав кольори клубу з 2006 по 2009 рік.
Додамо також, крім України нападник встиг пограти в Болгарії, Румунії та Китаї.
Відзначимо, що у березні 2019 року нападник Мораес отримав українське громадянство.