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Бразильський нападник заявив про бажання залишити стан "Шахтаря"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес у коментарі "Esporte Interativo" заявив про бажання завершення виступу у складі донецької команди заради повернення на батьківщину, повідомляє УНН.

"Це правда, що я хочу повернутися в "Сантос". Я сумую за грою в Бразилії", - зізнався Мораес.

Примітно, що Мораес є вихованцем "Сантоса". Він захищав кольори клубу з 2006 по 2009 рік.

Додамо також, крім України нападник встиг пограти в Болгарії, Румунії та Китаї.

Відзначимо, що у березні 2019 року нападник Мораес отримав українське громадянство.

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