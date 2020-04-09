Бразильский нападающий заявил о желании покинуть "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес в комментарии "Esporte Interativo" заявил о желании завершения выступления в составе донецкой команды ради возвращения на родину, сообщает УНН.
"Это правда, что я хочу вернуться в "Сантос". Я скучаю по игре в Бразилии", - признался Мораес.
Примечательно, что Мораес является воспитанником "Сантоса". Он защищал цвета клуба с 2006 по 2009 год.
Добавим также, кроме Украины нападающий успел поиграть в Болгарии, Румынии и Китае.
Отметим, что в марте 2019 года нападающий Мораес получил украинское гражданство.