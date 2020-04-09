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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Бразильский нападающий заявил о желании покинуть "Шахтер"

Бразильский нападающий заявил о желании покинуть "Шахтер"

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес в комментарии "Esporte Interativo" заявил о желании завершения выступления в составе донецкой команды ради возвращения на родину, сообщает УНН.

"Это правда, что я хочу вернуться в "Сантос". Я скучаю по игре в Бразилии", - признался Мораес.

Примечательно, что Мораес является воспитанником "Сантоса". Он защищал цвета клуба с 2006 по 2009 год.

Добавим также, кроме Украины нападающий успел поиграть в Болгарии, Румынии и Китае.

Отметим, что в марте 2019 года нападающий Мораес получил украинское гражданство.

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