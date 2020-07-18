Бразильський футболіст покинув "Ворсклу" та повернувся в "Порту"

Єдиний бразильський легіонер "Ворскли" позитивно оцінив досвід виступів у стані полтавчан.

"Велике спасибі за хороший сезон. У цей період я відчував, що моїй роботі довіряють і намагаються вивести мене на кращий рівень. Було багато щасливих моментів, були і не дуже, але вони усі посприяли моєму професійному та особистісному зростанню. Я безмежно поважаю те, як клуб, вболівальники і місто прийняли мене, я цього ніколи не забуду. Наші кращі якості - командна робота і те, що ми ніколи не здаємося перед труднощами. Я гордий, що працював з такими здібними та відданими своїй справі професіоналами. Я завжди буду за тебе, "Ворскла", - написав Луїзао.

Варто зазначити, що бразилець, права на якого належать новоспеченому чемпіонові Португалії - "Порту", у нинішньому сезоні заграв за "Ворсклу" 23 матчі та забив 1 гол.

Нагадаємо, "Ворскла" проведе завершення сезону із молодіжним складом.