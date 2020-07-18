Бразильский футболист покинул "Ворсклу" и вернулся в "Порту"

Единственный бразильский легионер "Ворсклы" положительно оценил опыт выступлений в команде полтавчан.

"Большое спасибо за хороший сезон. В этот период я чувствовал, что моей работе доверяют и стараются вывести меня на лучший уровень. Было много счастливых моментов, были и не очень, но они все помогли моему профессиональному и личностному росту. Я бесконечно уважаю то, как клуб, болельщики и город приняли меня, я этого никогда не забуду. Наши лучшие качества - командная работа и то, что мы никогда не сдаемся перед трудностями. Я горд, что работал с такими способными и преданными своему делу профессионалами. Я всегда буду за тебя, "Ворскла", - написал Луизао.

Стоит отметить, что бразилец, права на которого принадлежат новоиспеченному чемпиону Португалии - "Порту", в нынешнем сезоне сыграл за "Ворсклу" 23 матча и забил 1 гол.

Напомним, "Ворскла" проведет конец сезона с молодежным составом.