Бразильский футболист покинул "Ворсклу" и вернулся в "Порту"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Двадцатидвухлетний центральный полузащитник из Бразилии Луизао объявил о возвращении в "Порту" и завершении выступлений за полтавскую "Ворсклу", передает УНН со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram.
Единственный бразильский легионер "Ворсклы" положительно оценил опыт выступлений в команде полтавчан.
"Большое спасибо за хороший сезон. В этот период я чувствовал, что моей работе доверяют и стараются вывести меня на лучший уровень. Было много счастливых моментов, были и не очень, но они все помогли моему профессиональному и личностному росту. Я бесконечно уважаю то, как клуб, болельщики и город приняли меня, я этого никогда не забуду. Наши лучшие качества - командная работа и то, что мы никогда не сдаемся перед трудностями. Я горд, что работал с такими способными и преданными своему делу профессионалами. Я всегда буду за тебя, "Ворскла", - написал Луизао.
Стоит отметить, что бразилец, права на которого принадлежат новоиспеченному чемпиону Португалии - "Порту", в нынешнем сезоне сыграл за "Ворсклу" 23 матча и забил 1 гол.
Напомним, "Ворскла" проведет конец сезона с молодежным составом.