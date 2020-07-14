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"Ворскла" проведе завершення сезону із молодіжним складом

"Ворскла" проведе завершення сезону із молодіжним складом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Тренерський штаб полтавської “Ворскли” вирішив провести два останні матчі цього сезону молодіжним складом, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди “Zbirna.com”.

Головний тренер клубу Юрій Максимов заявив, що гравці команди виснажилися після фіналу Кубку України з футболу. За словами тренера, він хоче перевірити талановиту молодіж у дії.

“Ми важко відходили від поразки у фіналі Кубка України. Краще б програли в основний або в додатковий час. Зрозуміло, що по грі „Динамо“ було сильніше, але коли справа дійшла до футбольної лотереї ... Спочатку я б не повірив, що можна забити сім поспіль пенальті і програти. Що стосується решти матчів в чемпіонаті, то догравати ми будемо молодіжним складом. Ми відпустили у відпустку практично всіх основних футболістів, щоб подивитися в справі перспективних хлопців, яких в „Ворсклі“ вистачає. Потрібно розуміти, на кого ми зможемо розраховувати в майбутньому, кого брати на збори. Ми вже думаємо про наступний сезон”, — зазначив наставник.

Відзначимо, до кінця сезону “Ворсклі” залишається прийняти “Маріуполь” (16 липня) і в гостях зіграти з “Дніпром-1” (19 липня). Наразі клуб займає 9-й рядок.

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