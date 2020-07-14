"Ворскла" проведет конец сезона с молодежным составом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Тренерский штаб полтавской "Ворсклы" решил провести два последних матча в этом сезоне с молодежным составом, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды "Zbirna.com".
Главный тренер клуба Юрий Максимов заявил, что игроки команды истощились после финала Кубка Украины по футболу. По словам тренера, он хочет проверить талантливую молодежь в действии.
“Мы тяжело отходили от поражения в финале Кубка Украины. Лучше бы проиграли в основное или в дополнительное время. Понятно, что по игре „Динамо“ было сильнее, но когда дело дошло до футбольной лотереи ... Сначала я бы не поверил, что можно забить семь подряд пенальти и проиграть. Что касается остальных матчей в чемпионате, то доигрывать мы будем молодежным составом. Мы отпустили в отпуск практически всех основных футболистов, чтобы посмотреть в деле перспективных ребят, которых в „Ворскле“ хватает. Нужно понимать, на кого мы сможем рассчитывать в будущем, кого брать на сборы. Мы уже думаем о следующем сезоне”, — отметил наставник.
Отметим, до конца сезона “Ворскле” остается принять “Мариуполь” (16 июля) и в гостях сыграть с “Днепром-1” (19 июля). Сейчас клуб занимает 9-ю строчку.