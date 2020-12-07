Бразильська ексбоксерка побила чоловіка до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Колишню професійну боксерку заарештували за підозрою у побитті до смерті власного чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Star.
“34-річну боксерку заарештували за підозрою у побитті до смерті її чоловіка. Жителька Бразилії Вівіан Обенауф, яка тричі боролася у поєдинках за титул чемпіона світу, вийшла заміж за свого 61-річного чоловіка Томаса лише в січні цього року. ЇЇ звинувачують у тому, що вона побила його до смерті “тупим предметом” у квартирі, де вони жили”, - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що Вівіан Обенауф перебуває під вартою після того, як жертва нападу померла після “тривалого насильницького нападу”. Поліція провела обшуки у спортзалі, що належить Обернауф, а також у квартирі пари.
Вказано, що після спорту Вівіан працювала у готельному бізнесі у Швейцарії і відкрила власний тренажерний зал.
Також повідомляється, що у 2016 році жінку вже арештовували, оскільки вона вдарила чоловіка, який намагався стиснути її сідниці під час святкування її дня народження.
Нагадаємо, на Одещині чоловік отримав 15 років в'язниці за вбивство дружини.