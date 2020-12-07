Бразильская экс-боксер побила мужа до смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Бывшую профессиональную боксера арестовали по подозрению в избиении до смерти собственного мужа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Star.
"34-летнюю боксера арестовали по подозрению в избиении до смерти ее мужа. Жительница Бразилии Вивиан Обенауф, которая трижды боролась в поединках за титул чемпиона мира, вышла замуж за своего 61-летнего мужа Томаса только в январе этого года. Ее обвиняют в том, что она избила его до смерти "тупым предметом" в квартире, где они жили", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что Вивиан Обенауф находится под стражей после того, как жертва нападения скончалась после "длительного насильственного нападения". Полиция провела обыски в спортзале, принадлежащего Обернауф, а также в квартире пары.
Указано, что после спорта Вивиан работала в гостиничном бизнесе в Швейцарии и открыла собственный тренажерный зал.
Также сообщается, что в 2016 году женщину уже арестовывали, поскольку она ударила мужчину, который пытался сжать ее ягодицы во время празднования ее дня рождения.
Напомним, в Одесской области мужчина получил 15 лет тюрьмы за убийство жены.