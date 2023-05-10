Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні війни – Мельник під час зустрічі з Аморімом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії. Про це за підсумками зустрічі у Києві з радником президента Бразилії Селсо Аморімом у своєму Twitter написав заступник голови МЗС України Андрій Мельник повідомляє УНН.
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«Бразилія може відіграти важливу роль у припиненні російської агресії та досягненні міцного та справедливого миру», - зазначив Мельник.
Додав, що Україна та Бразилія прагнуть відновити стратегічне партнерство.
Нагадаємо
Аморім прибув сьогодні до столиці України аби представити мирні пропозиції президента Бразилії Лули да Сільви.
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