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13 марта, 19:26 • 49724 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105308 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107985 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 108134 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101951 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96018 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110474 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131462 просмотра

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12 марта, 19:49 • 171428 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бразилия может сыграть важную роль в прекращении войны - Мельник во время встречи с Аморимом

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Бразилия может сыграть важную роль в прекращении российской агрессии. Об этом по итогам встречи в Киеве с советником президента Бразилии Селсо Аморимом в своем Twitter написал заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник, сообщает УНН.

Цитата

«Бразилия может сыграть важную роль в прекращении российской агрессии и достижении прочного и справедливого мира», - отметил Мельник.

Добавил, что Украина и Бразилия стремятся восстановить стратегическое партнерство.

Напомним

Аморим прибыл сегодня в столицу Украины чтобы представить мирные предложения президента Бразилии Лулы да Сильвы.

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