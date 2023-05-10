Бразилия может сыграть важную роль в прекращении войны - Мельник во время встречи с Аморимом

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«Бразилия может сыграть важную роль в прекращении российской агрессии и достижении прочного и справедливого мира», - отметил Мельник.

Добавил, что Украина и Бразилия стремятся восстановить стратегическое партнерство.

Напомним

Аморим прибыл сегодня в столицу Украины чтобы представить мирные предложения президента Бразилии Лулы да Сильвы.

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