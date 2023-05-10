Бразилия может сыграть важную роль в прекращении войны - Мельник во время встречи с Аморимом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Бразилия может сыграть важную роль в прекращении российской агрессии. Об этом по итогам встречи в Киеве с советником президента Бразилии Селсо Аморимом в своем Twitter написал заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник, сообщает УНН.
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«Бразилия может сыграть важную роль в прекращении российской агрессии и достижении прочного и справедливого мира», - отметил Мельник.
Добавил, что Украина и Бразилия стремятся восстановить стратегическое партнерство.
Напомним
Аморим прибыл сегодня в столицу Украины чтобы представить мирные предложения президента Бразилии Лулы да Сильвы.
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