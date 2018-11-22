Канаді запропонували призупинити членство Росії в Інтерполі

ukru
Ексклюзив
07:02 • 21729 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 185734 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 486855 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 472210 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 457808 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 457919 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 328740 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 267942 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 525062 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178818 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
91 %
755 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 92641 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 82866 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 88481 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 80120 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 68246 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 21758 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 442454 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 525064 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 449650 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 399154 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 172385 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 169235 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169658 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 163939 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 166924 перегляди
Актуальне
Канаді запропонували призупинити членство Росії в Інтерполі

Канаді запропонували призупинити членство Росії в Інтерполі

Київ • УНН

 • 9830 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер звернувся до парламенту і уряду Канади з пропозицією запустити процес по призупинення членства Росії в складі Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол). Він заявив, що в статуті Інтерполу є норма, яка дозволяє Міжнародної організації припиняти членство країн, які порушують статут цієї системи. Про це повідомляє УНН із посиланням на ефір радіостанції CBC.

“В статуті Інтерпола є норма, яка дозволяє відомству призупинити членство країни, яка порушує статут цієї Організації. Вона ніколи раніше не використовувалася. Я сказав канадському парламенту та канадській владі, що Канада повинна виступити з ініціативою за призупиненням членства Росії в системі Інтерполу”, — заявив в ефірі канадської радіостанції Браудер.

У четвер Браудер зв’язався з членами канадського парламенту по відеозв’язку з Великої Британії. Він заявив, що, направляючи запити про його арешт в Інтерпол, Росія порушує статут організації, через те, що ці запити є політично мотивованими.

Раніше Браудер заявив, що всі причетні до вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської повинні бути притягнуті до відповідальності, в іншому випадку їм можуть загрожувати санкції з боку Заходу.

До цього Росія оголосила в міжнародний розшук Вільяма Браудера у справі про розкрадання акцій “Газпрому” на суму майже 3 млрд рублів. Запит направлений в Інтерпол. У ньому зазначається, що В.Браудер звинувачується в скоєнні тяжкого злочину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39