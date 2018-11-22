Канаді запропонували призупинити членство Росії в Інтерполі

“В статуті Інтерпола є норма, яка дозволяє відомству призупинити членство країни, яка порушує статут цієї Організації. Вона ніколи раніше не використовувалася. Я сказав канадському парламенту та канадській владі, що Канада повинна виступити з ініціативою за призупиненням членства Росії в системі Інтерполу”, — заявив в ефірі канадської радіостанції Браудер.

У четвер Браудер зв’язався з членами канадського парламенту по відеозв’язку з Великої Британії. Він заявив, що, направляючи запити про його арешт в Інтерпол, Росія порушує статут організації, через те, що ці запити є політично мотивованими.

Раніше Браудер заявив, що всі причетні до вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської повинні бути притягнуті до відповідальності, в іншому випадку їм можуть загрожувати санкції з боку Заходу.

До цього Росія оголосила в міжнародний розшук Вільяма Браудера у справі про розкрадання акцій “Газпрому” на суму майже 3 млрд рублів. Запит направлений в Інтерпол. У ньому зазначається, що В.Браудер звинувачується в скоєнні тяжкого злочину.