Канаді запропонували призупинити членство Росії в Інтерполі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер звернувся до парламенту і уряду Канади з пропозицією запустити процес по призупинення членства Росії в складі Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол). Він заявив, що в статуті Інтерполу є норма, яка дозволяє Міжнародної організації припиняти членство країн, які порушують статут цієї системи. Про це повідомляє УНН із посиланням на ефір радіостанції CBC.
“В статуті Інтерпола є норма, яка дозволяє відомству призупинити членство країни, яка порушує статут цієї Організації. Вона ніколи раніше не використовувалася. Я сказав канадському парламенту та канадській владі, що Канада повинна виступити з ініціативою за призупиненням членства Росії в системі Інтерполу”, — заявив в ефірі канадської радіостанції Браудер.
У четвер Браудер зв’язався з членами канадського парламенту по відеозв’язку з Великої Британії. Він заявив, що, направляючи запити про його арешт в Інтерпол, Росія порушує статут організації, через те, що ці запити є політично мотивованими.
Раніше Браудер заявив, що всі причетні до вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської повинні бути притягнуті до відповідальності, в іншому випадку їм можуть загрожувати санкції з боку Заходу.
До цього Росія оголосила в міжнародний розшук Вільяма Браудера у справі про розкрадання акцій “Газпрому” на суму майже 3 млрд рублів. Запит направлений в Інтерпол. У ньому зазначається, що В.Браудер звинувачується в скоєнні тяжкого злочину.