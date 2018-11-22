Канаде предложили приостановить членство России в Интерполе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился к парламенту и правительству Канады с предложением запустить процесс по приостановке членства России в составе Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Он заявил, что в уставе Интерпола есть норма, позволяющая Международной организации прекращать членство стран, нарушающих устав этой системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир радиостанции CBC.
“В уставе Интерпола есть норма, что позволяет ведомству приостановить членство страны, нарушающей устав этой Организации. Эта норма никогда раньше не использовалась. Я сообщил канадскому парламенту и канадской власти, что Канада должна выступить с инициативой по приостановлению членства России в составе Интерпола”, — заявил в эфире канадской радиостанции Браудер.
В четверг Браудер связался с членами канадского парламента по видеосвязи из Великобритании. Он заявил, что, направляя запросы об его аресте в Интерпол, Россия нарушает устав организации, потому, что эти запросы политически мотивированы.
Ранее Браудер заявил, что все причастные к убийству правозащитницы Ирины Ноздровськой должны быть привлечены к ответственности, в противном случае им могут грозить санкции со стороны Запада.
До этого Россия объявила в международный розыск Уильяма Браудера по делу о хищении акций “Газпрома” на сумму почти 3 млрд рублей. Запрос направлен в Интерпол. В нем отмечается, что Браудер обвиняется в совершении тяжкого преступления.