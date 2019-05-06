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Брату екс-президента Алжиру висунуто звинувачення в змові проти влади

Брату екс-президента Алжиру висунуто звинувачення в змові проти влади

Київ • УНН

 • 7308 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Брат екс-президента Алжиру Саід Бутефліка, який займав протягом тривалого часу пост радника глави держави, і два колишні керівники розвідслужб країни звинувачуються в “змові проти державної влади” і “нанесенні шкоди авторитету армії”. Про це в неділю повідомило агентство AFP, передає УНН.

Згідно алжирському кодексу військової юстиції, їм може загрожувати від 5 до 10 років в’язниці. Як зазначає агентство, державне телебачення Алжиру перервало ряд передач, щоб показати, як Саід Бутефліка в супроводі співробітників спецслужб прибуває в будівлю військового трибуналу міста Бліда, де йому були висунуті звинувачення.

Як стало відомо раніше, служби безпеки Алжиру заарештували в суботу молодшого брата екс-президента країни Саіда Бутефліку, що займав протягом тривалого часу пост радника глави держави і мав великий вплив на прийняття найважливіших рішень в країні.

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