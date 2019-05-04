Поліція заарештувала молодшого брата екс-президента Алжиру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Служби безпеки Алжиру заарештувала в суботу молодшого брата екс-президента країни Саіда Бутефліку, що займав протягом тривалого часу пост радника глави держави і мав великий вплив на прийняття найважливіших рішень в країні. Про це повідомляє інформаційний портал Alg24, передає УНН.
Крім Бутефліки-молодшого заарештований колишній координатор служб безпеки Алжиру генерал-майор Атман Тартаг, а також колись впливовий силовик, екс-керівник Департаменту розвідки та безпеки корпусний генерал у відставці Мухаммед Медьєн.
Як зазначає інформаційний портал TSA, всі троє в даний час дають свідчення слідчим органам. Очікується, що Саід Бутефліка, Тартаг і Медьєн незабаром, імовірно, 5 травня, постануть перед військовим трибуналом міста Бліда.
Минулого місяця заступник міністра оборони, начальник штабу Національної народної армії Алжиру Ахмед Гаід Салах, якого вважають найвпливовішим силовиком країни, неодноразово звинувачував Медьєна в участі в змові проти армії.
Тартага алжирські спостерігачі називають людиною, дуже близькою до клану екс-президента Бутефліки. Що стосується Саіда Бутефліки, то його арешту в останні декілька місяців вимагають учасники масових маніфестацій протесту, що проходять в найбільших містах Алжиру. Гаід Салах зі свого боку звинувачував брата колишнього глави держави в узурпації влади в ситуації, коли сам екс-президент країни не міг ефективно управляти країною через важку хворобу.
Нагадуємо, в Алжирі заарештували чотирьох наближених до екс-президента бізнесменів.