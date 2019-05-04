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7 марта, 08:52 • 126886 просмотра

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Полиция арестовала младшего брата экс-президента Алжира

Полиция арестовала младшего брата экс-президента Алжира

Киев  •  УНН

 • 7663 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Службы безопасности Алжира арестовали в субботу младшего брата экс-президента страны Саида Бутефлику, занимавшего на протяжении длительного времени пост советника главы государства и имевшего большое влияние на принятие важнейших решений в стране. Об этом сообщает информационный портал Alg24, передает УНН.

Кроме Бутефлики-младшего арестован бывший координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг, а также некогда влиятельный силовик, экс-руководитель Департамента разведки и безопасности корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

Как отмечает информационный портал TSA, все трое в настоящее время дают показания следственным органам. Ожидается, что Саид Бутефлика, Тартаг и Медьен в скором времени, предположительно, 5 мая, предстанут перед военным трибуналом города Блида.

В прошлом месяце заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах, которого считают самым влиятельным силовиком страны, неоднократно обвинял Медьена в участии в заговоре против армии.

Тартага алжирские наблюдатели называют человеком, весьма близким к клану экс-президента Абдельазиза Бутефлики. Что касается Саида Бутефлики, то его ареста в последние несколько месяцев требуют участники массовых манифестаций протеста, проходящих в крупнейших городах Алжира. Гаид Салах со своей стороны обвинял брата бывшего главы государства в узурпации власти в ситуации, когда сам экс-президент страны не мог эффективно управлять страной из-за тяжелой болезни.

Напоминаем, в Алжире арестовали четырех приближенных к экс-президенту бизнесменов.

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