Брату экс-президента Алжира предъявлено обвинение в заговоре против власти
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Брат экс-президента Алжира Саид Бутефлика, занимавший на протяжении длительного времени пост советника главы государства, и два бывших руководителя разведслужб страны обвиняются в “заговоре против государственной власти” и “нанесении ущерба авторитету армии”. Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP, передает УНН.
Согласно алжирскому кодексу военной юстиции, им может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы. Как отмечает агентство, государственное телевидение Алжира прервало ряд передач, чтобы показать, как Саид Бутефлика в сопровождении сотрудников спецслужб прибывает в здание военного трибунала города Блида, где ему были предъявлены обвинения.
Как стало известно ранее, службы безопасности Алжира арестовали в субботу младшего брата экс-президента страны Саида Бутефлика, занимавший в течение длительного времени пост советника главы государства и имел большое влияние на принятие важнейших решений в стране.