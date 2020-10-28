Бранці Кремля отримали жовтневі стипендії імені Левка Лук’яненка

"Мінреінтеграції виплатило у жовтні державні стипендії імені Левка Лук’яненка чотирьом громадянам, які були незаконно затримані та утримувалися Російською Федерацією, окупаційними адміністраціями РФ в Криму і на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України", - зазначили у міністерстві.

Додамо, що один з тих, хто зараз отримує стипендії імені Левка Лук’яненка, раніше був звільнений та самостійно отримує кошти. Троє бранців, яким призначена ця стипендія, дотепер незаконно утримуються Російською Федерацією та окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях, за них отримали кошти рідні та/або довірені особи.

Зазначимо, державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається у розмірі трьох прожиткових мінімумів щомісячно для українських громадян, які незаконно затримані та утримуються Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і АР Крим у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.

Нагадаємо, що після звільнення з незаконного ув’язнення політичні "в’язні Кремля" отримують державну стипендію протягом року.

Зазначимо, раніше УНН писав, що "бранці Кремля" отримали серпневі стипендії імені Левка Лук’яненка.