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Бранці Кремля отримали серпневі стипендії імені Левка Лук’яненка

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Стипендії імені Левка Лук’яненка у серпні виплатили 13 особам, які були незаконно затримані та утримувалися Росією, в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“Мінреінтеграції виплатило державні стипендії імені Левка Лук’яненка. Сьогодні було перераховано держстипендії за серпень 13-ом особам, які були незаконно затримані та утримувалися Російською Федерацією, окупаційними адміністраціями РФ в Криму і на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одинадцятеро тих, хто зараз отримує стипендії імені Левка Лук’яненка, раніше були звільнені та самостійно отримують кошти. Двоє з бранців, яким призначена ця стипендія, до цих пір незаконно утримуються РФ та окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях, за них отримали кошти рідні та/або довірені особи.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України запускає платформу, що координуватиме міжнародні дії зі звільнення Росією українських політв’язнів.

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