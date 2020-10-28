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Пленники Кремля получили октябрьские стипендии имени Левка Лукьяненко

Пленники Кремля получили октябрьские стипендии имени Левка Лукьяненко

Киев  •  УНН

 • 16899 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Стипендии имени Левка Лукьяненко за октябрь получили четыре человека, которые были незаконно задержаны и содержались Россией, в оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Минреинтеграции выплатило в октябре государственные стипендии имени Левка Лукьяненко четырем гражданам, которые были незаконно задержаны и содержались Российской Федерацией, оккупационными администрациями РФ в Крыму и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - отметили в министерстве.

Добавим, что один из тех, кто сейчас получает стипендию имени Левка Лукьяненко, ранее был освобожден и самостоятельно получает средства. Трое пленников, которым назначена эта стипендия, до сих пор незаконно удерживаются Российской Федерацией и оккупационными властями на временно оккупированных территориях, за них получили средства родные и/или доверенные лица.

Отметим, государственная стипендия имени Левка Лукьяненко назначается в размере трех прожиточных минимумов ежемесячно для украинских граждан, которые незаконно задержаны и содержатся Российской Федерацией или оккупационной администрацией РФ, которая установила и осуществляет общий контроль на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и АР Крым в связи с общественной или политической деятельностью этих лиц.

Напомним, что после освобождения из незаконного заключения политические "заключенные Кремля" получают государственную стипендию в течение года.

Отметим, ранее УНН писал, что "пленники Кремля" получили августовские стипендии имени Левка Лукьяненко.

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