Пленники Кремля получили октябрьские стипендии имени Левка Лукьяненко

"Минреинтеграции выплатило в октябре государственные стипендии имени Левка Лукьяненко четырем гражданам, которые были незаконно задержаны и содержались Российской Федерацией, оккупационными администрациями РФ в Крыму и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - отметили в министерстве.

Добавим, что один из тех, кто сейчас получает стипендию имени Левка Лукьяненко, ранее был освобожден и самостоятельно получает средства. Трое пленников, которым назначена эта стипендия, до сих пор незаконно удерживаются Российской Федерацией и оккупационными властями на временно оккупированных территориях, за них получили средства родные и/или доверенные лица.

Отметим, государственная стипендия имени Левка Лукьяненко назначается в размере трех прожиточных минимумов ежемесячно для украинских граждан, которые незаконно задержаны и содержатся Российской Федерацией или оккупационной администрацией РФ, которая установила и осуществляет общий контроль на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и АР Крым в связи с общественной или политической деятельностью этих лиц.

Напомним, что после освобождения из незаконного заключения политические "заключенные Кремля" получают государственную стипендию в течение года.

Отметим, ранее УНН писал, что "пленники Кремля" получили августовские стипендии имени Левка Лукьяненко.