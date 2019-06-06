БПП не визначився з позицією щодо звільнення Грицака, Полторака та Клімкіна

"Партія обговорює питання, коли у нас є порядок денний. Наскільки я знаю, на сьогодні нема такого порядку денного. Коли воно буде, партія буде обговорювати і визначатися", - зазначив Гончаренко.



Нагадаємо, у середу, 5 червня, Комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав проект постанови про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ.



Водночас, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони доручив парламенту визначитися шляхом голосування щодо проекту постанови про звільнення голови Служби безпеки України Василя Грицака.



Як повідомляв УНН, до Верховної Ради України надійшли проекти постанов про звільнення з посади міністра оборони Степана Полторака, про звільнення з посади голови Служби безпеки України Василя Грицака, а також про звільнення з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна.