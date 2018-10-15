Бойовики знову обстрілювали позиції ООС: поранено ще одного військового

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося. ПОранено одного військового, загалом сьогодні на Донбасі один український військовий загинув та 2 поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС. 

"Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося. В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення", - сказано у  повідомлені. 

Раніше сили ООС повідомляли про 9 обстрілів за добу, одного загиблого та одного пораненого.

Як повідомляв УНН, 14 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

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