За добу бойовики 9 разів обстріляли сили ООС: один військовий загинув

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Упродовж дня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.