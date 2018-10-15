За добу бойовики 9 разів обстріляли сили ООС: один військовий загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Упродовж дня, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями, не застосовувалося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Піски, Чермалик, Гнутове, Водяне та Лебединське.
В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав поранення.
У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Як повідомляв УНН, 14 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 4 рази застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.