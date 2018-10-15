За сутки боевики 9 раз обстреляли силы ООС: один военный погиб

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



Как сообщал УНН, 14 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.