За сутки боевики 9 раз обстреляли силы ООС: один военный погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В течение дня, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский.
В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.
В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщал УНН, 14 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.