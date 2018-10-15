Боевики снова обстреливали позиции ООС: ранено еще одного военного

"В течение текущих суток российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, не применялось. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - сказано в сообщении.



Ранее силы ООС сообщали о 9 обстрелах в сутки, одного погибшего и одного раненого.



Как сообщал УНН, 14 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 23 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.