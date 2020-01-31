Бойовики здійснюють збір персональних даних для організації примусового призову - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. За даними розвідки, бойовики із залученням усіх місцевих медіа-ресурсів через військові комісаріати здійснюють збір даних про осіб, які можуть підлягати примусовому призову на військову службу. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування продовжує активні рекрутингові заходи на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - зазначає він.
Одночасно з агітаційною кампанією із залученням усіх місцевих медіа ресурсів окупанти через військові комісаріати здійснюють збір даних на підприємствах та у т.зв. "державних" установах про осіб, які можуть підлягати примусовому призову на військову службу.
Зазначається, що наразі некомплект особового складу російських окупаційних військ частково покривається за рахунок найманців з РФ, що пов’язано з відсутністю достатньої кількості добровольців з місцевого населення. Також командири підрозділів 1 та 2 АК приховано від командування утримують на службі осіб з кримінальним минулим.
Нагадаємо, командування бойовиків у ході ротації здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією, зокрема, зосереджує танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення.