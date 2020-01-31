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Боевики осуществляют сбор персональных данных для организации принудительного призыва - разведка

Киев • УНН

 • 17830 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. По данным разведки, боевики с привлечением всех местных медиа-ресурсов через военные комиссариаты осуществляют сбор данных о лицах, которые могут подлежать принудительному призыву на военную службу. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Боевики осуществляют сбор персональных данных для организации принудительного призыва - разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает активные рекрутинговые мероприятия на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отмечает он.

Одновременно с агитационной кампанией с привлечением всех местных медиа ресурсов оккупанты через военные комиссариаты осуществляют сбор данных на предприятиях и в т.н. "государственных" учреждениях о лицах, которые могут подлежать принудительному призыву на военную службу.

Отмечается, что в настоящее время некомплект личного состава российских оккупационных войск частично покрывается за счет наемников из РФ, что связано с отсутствием достаточного количества добровольцев из местного населения. Также командиры подразделений 1 и 2 АК скрыто от командования удерживают на службе лиц с криминальным прошлым.

Напомним, командование боевиков в ходе ротации осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией, в частности, сосредоточивает танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения.

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