Бойовики здійснили 9 обстрілів на Донбасі, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики обстріляли позиції наших військ дев'ять разів, у тому числі п'ять разів – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
У прес-центрі повідомили, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики обстріляли позиції наших захисників:
двічі, з мінометів калібру 120 та 82 мм — в районі населеного пункту Гнутове;
зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Павлопіль;
двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу селища Піски.
Також опорний пункт підрозділу наших військ в районі населеного пункту Піски був обстріляний з мінометів 120-го калібру, повідомили у прес-центрі.
“У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм українських захисників у районі селища Новотошківське та з ручних і автоматичних станкових гранатометів, а також із великокаліберних кулеметів — позиції наших військових поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.
У прес-центрі додали, що підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
“Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 лютого бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. 3 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.