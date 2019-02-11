Бойовики здійснили 9 обстрілів на Донбасі, є поранений

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики обстріляли позиції наших військ дев'ять разів, у тому числі п'ять разів – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

У прес-центрі повідомили, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики обстріляли позиції наших захисників:

двічі, з мінометів калібру 120 та 82 мм — в районі населеного пункту Гнутове;

зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Павлопіль;

двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу селища Піски.

Також опорний пункт підрозділу наших військ в районі населеного пункту Піски був обстріляний з мінометів 120-го калібру, повідомили у прес-центрі.

“У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник двічі обстріляв із мінометів калібру 82 мм українських захисників у районі селища Новотошківське та з ручних і автоматичних станкових гранатометів, а також із великокаліберних кулеметів — позиції наших військових поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.

У прес-центрі додали, що підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

“Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. 3 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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