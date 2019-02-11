Боевики совершили 9 обстрелов на Донбассе, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, боевики обстреляли позиции украинских войск девять раз, в том числе пять раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
В пресс-центре сообщили, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников:
дважды, из минометов калибра 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Гнутово;
со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;
дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Пески.
Также опорный пункт подразделения наших войск в районе населенного пункта Пески был обстрелян из минометов 120-го калибра, сообщили в пресс-центре.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм украинских защитников в районе поселка Новотошковское и из ручных и автоматических станковых гранатометов, а также с крупнокалиберных пулеметов - позиции наших военных вблизи населенного пункта Хутор Вильный.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.
"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. 3 раза противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.