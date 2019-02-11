Боевики совершили 9 обстрелов на Донбассе, есть раненый

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, боевики обстреляли позиции украинских войск девять раз, в том числе пять раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

В пресс-центре сообщили, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников:

дважды, из минометов калибра 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Гнутово;

со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;

дважды, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Пески.

Также опорный пункт подразделения наших войск в районе населенного пункта Пески был обстрелян из минометов 120-го калибра, сообщили в пресс-центре.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм украинских защитников в районе поселка Новотошковское и из ручных и автоматических станковых гранатометов, а также с крупнокалиберных пулеметов - позиции наших военных вблизи населенного пункта Хутор Вильный.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. 3 раза противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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