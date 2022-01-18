Бойовики заявили, що "невідомі озброєні люди" зайняли школу у Новогнатівці. У пресцентрі ООС спростовують
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Бойовики “ДНР” заявили, що “невідомі озброєні люди” зайняли школу у Новогнатівці. У пресцентрі ООС відзначають, що офіційної інформації не мають і припускають, що повідомлення - фейк, передає УНН.
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Як пишуть російські ЗМІ, бойовики “ДНР” повідомили, що на Донбасі на підконтрольній українській армії території невідомі зайняли будівлю школи.
У повідомленні йдеться, що “невідомі озброєні люди” зайняли будівлю школи на початку місяця.
У пресцентрі ООС дану інформацію спростовують.
Цитата
“В ООС офіційної щодо цього немає. Всі офіційні повідомлення ми публікуємо на своїй сторінці у Facebook. Скоріше за все — це фейк”, — повідомили УНН у пресцентрі ООС.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.