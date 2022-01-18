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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70435 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Бойовики заявили, що "невідомі озброєні люди" зайняли школу у Новогнатівці. У пресцентрі ООС спростовують

Бойовики заявили, що "невідомі озброєні люди" зайняли школу у Новогнатівці. У пресцентрі ООС спростовують

Київ • УНН

 • 49601 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Бойовики “ДНР” заявили, що “невідомі озброєні люди” зайняли школу у Новогнатівці. У пресцентрі ООС відзначають, що офіційної інформації не мають і припускають, що повідомлення - фейк, передає УНН.

Деталі

Як пишуть російські ЗМІ, бойовики “ДНР” повідомили, що на Донбасі на підконтрольній українській армії території невідомі зайняли будівлю школи.

У повідомленні йдеться, що “невідомі озброєні люди” зайняли будівлю школи на початку місяця.

У пресцентрі ООС дану інформацію спростовують.

Цитата

“В ООС офіційної щодо цього немає. Всі офіційні повідомлення ми публікуємо на своїй сторінці у Facebook. Скоріше за все — це фейк”, — повідомили УНН у пресцентрі ООС.

Доповнення

Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

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