Боевики заявили, что "неизвестные вооруженные люди" заняли школу в Новогнатовке. В прессцентре ООС опровергают
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Боевики "ДНР “заявили, что ”неизвестные вооруженные люди" заняли школу в Новогнатовке. В пресс-центре ООС отмечают, что официальной информации не имеют и предполагают, что это сообщение - фейк, передает УНН.
Детали
Как пишут российские СМИ, боевики “ДНР” сообщили, что на Донбассе на подконтрольной украинской армии территории неизвестные заняли здание школы.
В сообщении говорится, что “неизвестные вооруженные люди” заняли здание школы в начале месяца.
В пресс-центре ООС данную информацию опровергают.
Цитата
“В ООС официальной на этот счет нет. Все официальные сообщения мы публикуем на своей странице в Facebook. Скорее всего — это фейк”, — сообщили УНН в пресс-центре ООС.
Дополнения
За прошедшие сутки, 17 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.