Бойовики з міномету обстріляли позиції ООС у Верхньоторецькому

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. З початку доби бойовики здійснили вже 4 прицільні обстріли, один з яких мінометний. Про це під час брифінгу повідомив полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Від початку поточної доби сьогодні, 4 серпня, зафіксовано вже 4 прицільні обстріли російсько-окупаційними військами наших позицій на лінії бойового зіткнення.

Одразу з опівночі з напрямку від смт Пантелеймонівка окупанти здійснили мінометний обстріл наших оборонців Верхньоторецького. Загалом ворог випустив 10 мін калібру 82 мм”, — повідомив Гуцуляк.

Також, він повідомив, що вночі окупанти вели провокаційні обстріли зі стрілецької зброї в районі Широкиного, та двічі поблизу населеного пункту Піски.

Втрат від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.

“Захисники України дотримуються „режиму тиші“ та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ”, — додав речник.

Нагадаємо, 3 серпня ворог вісім разів порушував режим припинення вогню.

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