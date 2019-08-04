Боевики из миномета обстреляли позиции ООС в Верхнеторецком
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. С начала суток боевики осуществили уже 4 прицельные обстрелы, один из которых минометный. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток сегодня, 4 августа, зафиксировано уже 4 прицельные обстрелы российско-оккупационными войсками наших позиций на линии боевого соприкосновения.
Сразу с полуночи по направлению от пгт Пантелеймоновка оккупанты провели минометный обстрел наших защитников в Верхнеторецком. В общем враг выпустил 10 мин калибра 82 мм ", - сообщил Гуцуляк.
Также он сообщил, что ночью оккупанты вели провокационные обстрелы из стрелкового оружия в районе Широкино и дважды вблизи населенного пункта Пески.
Потерь от начала текущих суток в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет.
"Защитники Украины придерживаются "режима тишины" и находятся наготове к любым коварных и провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, 3 августа враг восемь раз нарушал режим прекращения огня.