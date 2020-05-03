Бойовики випустили 30 мін по позиціям Об'єднаних сил: трьох військових травмовано

"Сьогодні, 3 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, по українських захисниках поблизу Оріхового, окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 30 мін. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові травмування", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню.