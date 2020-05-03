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Боевики выпустили 30 мин по позициям Объединенных сил: трех военных травмировано

Киев • УНН

 • 11431 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. По украинским защитникам вблизи Орехово боевики из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.

Боевики выпустили 30 мин по позициям Объединенных сил: трех военных травмировано

"Сегодня, 3 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, по украинским защитникам вблизи Орехово, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ достойный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня.

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