Бойовики використовують режим “тиші” для вдосконалення позицій на передовій — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За інформацією розвідки, бойовики використовують режим “тиші” для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях використовує “режим тиші” для удосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів”, - зазначила Шевченко.
Капітан повідомила, що встановлюються нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами. При цьому, російські окупанти здійснюють мінування без складання карт мінних полів, що призводить до збільшення втрат їх особового складу та загибелі і травмування цивільного населення.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія продовжує постачати озброєння на окуповані території.