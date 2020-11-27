Бойовики використовують режим “тиші” для вдосконалення позицій на передовій — розвідка

“За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях використовує “режим тиші” для удосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів”, - зазначила Шевченко.

Капітан повідомила, що встановлюються нові мінні загородження з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами. При цьому, російські окупанти здійснюють мінування без складання карт мінних полів, що призводить до збільшення втрат їх особового складу та загибелі і травмування цивільного населення.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія продовжує постачати озброєння на окуповані території.