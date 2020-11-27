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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20967 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79911 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101098 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117234 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152150 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199965 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Боевики используют режим "тишины" для совершенствования позиций на передовой - разведка

Боевики используют режим "тишины" для совершенствования позиций на передовой - разведка

Киев  •  УНН

 • 11210 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По информации разведки, боевики используют режим "тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей первого и второго армейских корпусов", - отметила Шевченко.

Капитан сообщила, что устанавливаются новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами. При этом, российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмирования гражданского населения.

Напомним, УНН сообщал, что по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия продолжает поставлять вооружение на оккупированные территории.

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