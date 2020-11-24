Росія продовжує постачати озброєння на окуповані території - розвідка

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння та інше військове майно”, — повідомляє Шевченко.

Так, за її словами, з початку листопада з території РФ залізничним та автомобільним транспортом через неконтрольовані Україною ділянки кордону до з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ завезено понад 2,5 тис. тонн пального.

“Водночас противником серед особового складу з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів і населення тимчасово окупованої території розповсюджується неправдива та викривлена інформація про можливість „масштабного наступу“ підрозділів Об’єднаних сил”, — додає вона.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби станом на 12:00 бойовики не порушували режим “тиші”.