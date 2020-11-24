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Росія продовжує постачати озброєння на окуповані території - розвідка

Росія продовжує постачати озброєння на окуповані території - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. За інформацією розвідки, Російська Федерація продовжує постачати на окуповані території озброєння та інше військове майно. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння та інше військове майно”, — повідомляє Шевченко.

Так, за її словами, з початку листопада з території РФ залізничним та автомобільним транспортом через неконтрольовані Україною ділянки кордону до з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ завезено понад 2,5 тис. тонн пального.

“Водночас противником серед особового складу з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів і населення тимчасово окупованої території розповсюджується неправдива та викривлена інформація про можливість „масштабного наступу“ підрозділів Об’єднаних сил”, — додає вона.

Нагадаємо, на Донбасі з початку доби станом на 12:00 бойовики не порушували режим “тиші”.

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