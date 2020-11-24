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Россия продолжает поставлять вооружения на оккупированные территории - разведка

Россия продолжает поставлять вооружения на оккупированные территории - разведка

Киев  •  УНН

 • 12748 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. По информации разведки, Россия продолжает поставлять на оккупированные территории вооружение и другое военное имущество. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко с пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях вооружение и другое военное имущество”, — сообщает Шевченко.

Так, по ее словам, с начала ноября с территории РФ железнодорожным и автомобильным транспортом через неконтролируемые Украиной участки границы к соединениям и частям оперативной группировки российско-оккупационных войск завезено более 2,5 тыс. тонн горючего.

“Вместе с тем противником среди личного состава соединений и частей первого и второго армейских корпусов и населения временно оккупированной территории распространяется ложная и искаженная информация о возможности „масштабного наступления“ подразделений Объединенных сил”, — добавляет она.

Напомним, на Донбассе с начала суток по состоянию на 12:00 боевики не нарушали режим “тишины”.

Украинские Национальные Новости

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