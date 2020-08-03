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Бойовики відновили пропуск у районі КПВВ "Новотроїцьке" — прикордонники

Бойовики відновили пропуск у районі КПВВ "Новотроїцьке" — прикордонники

Київ • УНН

 • 15666 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогодні, 3 серпня, російсько-окупаційні війська відновили пропуск через лінію розмежування в Донецькій області. Окупанти відкрили блокпост "Оленівка", що межує з українським КПВВ "Новотроїцьке". Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.

"У мене немає статистики, але, так, з того боку пропускають людей. Вони почали пропускати, наскільки мені відомо, з 9:00. Нам надходила інформація, що вони можуть здійснювати пропуск людей до 18:00. Як воно буде насправді, будемо бачити", - повідомив Демченко.

Раніше УНН писав, що бойовики планують відновити пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке" 3 серпня.

Нагадаємо, у штабі ООС попереджали, що бойовики пропускали людей на ТОТ за "списками".

Українські Національні Новини

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