Бойовики відновили пропуск у районі КПВВ "Новотроїцьке" — прикордонники

"У мене немає статистики, але, так, з того боку пропускають людей. Вони почали пропускати, наскільки мені відомо, з 9:00. Нам надходила інформація, що вони можуть здійснювати пропуск людей до 18:00. Як воно буде насправді, будемо бачити", - повідомив Демченко.

Раніше УНН писав, що бойовики планують відновити пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке" 3 серпня.

Нагадаємо, у штабі ООС попереджали, що бойовики пропускали людей на ТОТ за "списками".