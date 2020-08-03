Бойовики відновили пропуск у районі КПВВ "Новотроїцьке" — прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогодні, 3 серпня, російсько-окупаційні війська відновили пропуск через лінію розмежування в Донецькій області. Окупанти відкрили блокпост "Оленівка", що межує з українським КПВВ "Новотроїцьке". Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.
"У мене немає статистики, але, так, з того боку пропускають людей. Вони почали пропускати, наскільки мені відомо, з 9:00. Нам надходила інформація, що вони можуть здійснювати пропуск людей до 18:00. Як воно буде насправді, будемо бачити", - повідомив Демченко.
Раніше УНН писав, що бойовики планують відновити пропуск в районі КПВВ "Новотроїцьке" 3 серпня.
Нагадаємо, у штабі ООС попереджали, що бойовики пропускали людей на ТОТ за "списками".