Боевики возобновили пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое" – пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня, 3 августа, российско-оккупационные войска возобновили пропуск через линию разграничения в Донецкой области. Оккупанты открыли блокпост "Оленовка", который граничит с украинским КПВВ "Новотроицкое". Об этом в комментарии УНН рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретар Андрей Демченко.
"У меня нет статистики, но, да, с той стороны пропускают людей. Они начали пропускать, насколько мне известно, с 9:00. Нам поступала информация, что они могут осуществлять пропуск людей до 18:00. Как оно будет на самом деле, будем видеть", - сообщил Демченко.
Ранее УНН писал, что боевики планируют возобновить пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое" 3 августа.
Напомним, в штабе ООС предупреждали, что боевики пропускали людей на ТОТ по "спискам".